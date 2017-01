Mogelijk twee uitgaande transfers bij ADO: "Wel bijna"

Hector Hevel heeft pas elf Eredivisie-duels in de benen en nu al lonkt voor hem een buitenlands avontuur. Heel aansprekend is de interesse misschien niet, want het gaat om Cyprus.



De middenvelder heeft een aflopend contract in Den Haag en staat op het wensenlijstje van AEK Larnaca, de nummer twee van Cyprus. Er lopen al gesprekken over een overgang. "Het is nog niet rond. Wel bijna", zo laat een woordvoerder van ADO weten aan FOX Sports.



Hevel moet ook nog een medische keuring doorstaan in Larnaca. De middenvelder kwam dit seizoen tot zes duels namens ADO, dat ook Gervane Kastaneer dreigt kwijt te raken. Voor hem zou belangstelling zijn getoond door FSV Mainz 05, al wil men dat niet concreet bevestigen.