Ajax werkt aan versterking: "Financieel is dat een lastig verhaal"

Ajax hoopt zich nog altijd te versterken met een Braziliaanse rechtsbuiten, maar door het prijskaartje moet men zich mogelijk richten op een andere markt. Nederland zelf is daarbij ook zeker in beeld.



"Bosz wil nog altijd een buitenspeler. Traoré is op de Afrika Cup en Cerny loopt met een rugblessure", legt clubwatcher Freek Jansen van Voetbal International uit. "El Ghazi is nu de eerste keuze voor rechtsbuiten, maar het is een publiek geheim dat hij weg mag. Ze hebben ingezet op een Braziliaanse rechtsbuiten, maar financieel is dat een lastig verhaal."



Mocht dat niet lukken, schakelen ze wellicht over op de Nederlandse markt", aldus Jansen, die geen namen noemt. In eerder stadium werd sc Heerenveen-aanvaller Sam Larsson door het weekblad als optie genoemd, maar hij speelt in Friesland hoofdzakelijk vanaf de linkerflank. Het is daarom onduidelijk hoe serieus de belangstelling voor de Zweedse dribbelaar is.