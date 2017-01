Voormalig Ajacied met grillige loopbaan kiest voor Kraay

De voetbalcarrière van Frank Wiafe kent een opmerkelijk verloop. De aanvaller is pas 27 jaar, maar heeft al een behoorlijke route afgelegd met een comeback bij tweededivisionist FC Lienden, de club van Hans Kraay junior, als resultaat.



Wiafe, een speler met Ghanese roots, begon zijn loopbaan in de jeugdopleiding van Ajax. Via Newcastle United, Ferencváros en Waasland-Beveren en Achilles '29 kwam hij in 2015 al terecht bij FC Lienden. Met elf doelpunten had hij een belangrijk aandeel in het kampioenschap in de Zondag Topklasse.



In 2016 kwam de oud-Ajacied uit voor Fortuna Sittard, waar hij in elf wedstrijden niet tot scoren kwam. FC Lienden toonde daarop belangstelling en in Limburg werd medewerking verleend door middel van contractontbinding.