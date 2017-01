Update: Manchester United reageert op Memphis-bod

De kans is zeer klein dat Memphis Depay na de winterse transferperiode nog bij Manchester United speelt, maar de vraag is bij welke club hij deze maand terechtkomt. Everton wordt genoemd als de meest voornamelijke koper. Inmiddels heeft een volgende club zich echter gemeld voor de Nederlander.



Volgens RMC Sport gaat het om het Olympique Lyon. De Franse club zou al geïnformeerd hebben bij de Red Devils over de koopprijs van de international. Manchester United gaf Depay volgens het Franse medium een prijskaartje van 17 miljoen euro.



Lyon staat momenteel op de vierde plaats in de Ligue 1, maar de achterstand op de bovenste drie ploegen is zeer groot. De club zoekt een snelle vleugelspeler om aanvaller Alexandre Lacazette bij te staan in de aanval.



Update 19:11 uur

Volgens datzelfde RMC Sport heeft Olympique Lyon inmiddels een bod neergelegd bij Manchester United, dat nog niet heeft gereageerd. De vraagprijs geldt nog steeds als potentieel struikelblok, maar zijn zaakwaarnemer zou desondanks al in gesprek zijn gegaan over de voorwaarden. Het salaris zou wel binnen de limiet vallen.



Update 20:26 uur

Manchester United laat Memphis Depay voorlopig niet naar Olympique Marseille verkassen. Het bod is afgewezen, zo meldt Sky Sports.





Manchester United have rejected this offer from Lyon for Memphis Depay, according to Sky Sports. — Get French Football (@GFFN) January 12, 2017