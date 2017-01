"Achteraf had ik nog een jaartje in Rotterdam moeten blijven"

Elvis Manu heeft zich door het Engelse Brighton & Hove Albion laten verhuren aan Go Ahead Eagles. Na zijn dienstverband bij Feyenoord is dat een forse stap terug en dus is het de vraag of er sprake is van spijt.



"Ik heb anderhalf jaar niet gespeeld. Ik heb het behoorlijk gemist", zo laat de 23-jarige aanvaller optekenen in gesprek met de NOS. "Achteraf is het makkelijk praten, maar ik had nog een jaartje in Rotterdam moeten blijven. Ik ben nu wel een ervaring rijker, maar met de wijsheid van nu, dat ik anderhalf jaar niet gevoetbald heb, had ik misschien gekozen om bij Feyenoord te blijven."



Toch heeft Manu geen spijt. "Op dat moment stond ik volledig achter mij keuze om naar Engeland te gaan." Go Ahead komt dan ook op het juiste moment. "Als je anderhalf jaar niet hebt gevoetbald wil je gewoon elke week op het veld staan. Ze zeggen altijd wel: financieel aantrekkelijk, dit en dat. Maar geloof mij: als je zo lang niet aan spelen toekomt ga je wel anders praten."