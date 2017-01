'Londenaren brengen verrassend bod uit op Nederlandse back'

Patrick van Aanholt gaat zijn voetballoopbaan mogelijk vervolgen in Londen. Crystal Palace heeft een kleine tien miljoen euro geboden om de linksback op te halen bij Sunderland.



De Engelse kwaliteitskrant The Telegraph is met dit verhaal naar buiten getreden. Crystal Palace zou de Nederlander willen inlijven, maar het is sterk de vraag of Sunderland gaat instemmen met zijn vertrek. Op dit moment lijkt die kans klein.



Van Aanholt is bezig aan een sterk seizoen in het Stadium of Light, dus Sunderland zal hem niet graag naar een concurrent laten gaan en al helemaal niet tussentijds voor zo'n tien miljoen euro. Crystal Palace lijkt dus veel dieper in de buidel te moeten tasten om de tegenpartij eventueel te verleiden.



Jeff Schlupp (Leicester City) en Carl Jenkinson (Arsenal) staan eveneens op het verlanglijstje van Sunderland-manager Sam Allardyce.