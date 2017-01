'Ziggo Sport wil bekend gezicht van de NOS ophalen als analist'

Youri Mulder lijkt zijn loopbaan als analist voort te gaan zetten bij Ziggo Sport. De oud-international is momenteel in onderhandeling met de sportzender over een overstap, zo meldt TC/Tubantia.



Mulder was de voorbije jaren veelvuldig te zien bij Studio Voetbal en schoof ook aan als analist om live-wedstrijden te bespreken. Sinds 2008 verricht hij werkzaamheden voor de NOS, dat hij een periode combineerde met de rol van assistent-trainer bij FC Twente.



In Enschede werkte Mulder samen met Jan van Halst, die eind 2011 vertrok na een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Laatstgenoemde is nu weer terug als directeur en ook hij is als analist verbonden een Ziggo Sport. Er lonkt derhalve een hereniging.



Mulder kreeg in 2015 overigens geen nieuw contract aangeboden bij FC Twente.