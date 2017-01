Kuipers weet het zeker: "Genoeg jonge gasten dat prima kunnen"

Björn Kuipers hoopt met het WK 2018 in Rusland afscheid te nemen van grote internationale podiums. Een aderlating voor de Nederlandse arbitrage, maar de 43-jarige scheidsrechter heeft zelf alle vertrouwen in zijn opvolging.



"Ik maak denk ik geen kans meer op het EK van 2020 en bovendien staan er voldoende opvolgers klaar. 2018 is het laatste jaar dat ik een groot eindtoernooi fluit", laat de Oldenzaler weten aan NUsport. "Rond die tijd ben ik 47. We hebben genoeg jonge gasten die dan prima dit soort eindtoernooien kunnen fluiten."



Kuipers zal dus geen EK's en WK's meer fluiten, maar topwedstrijden fluiten blijft mogelijk. "De Eredivisie sluit ik zeker niet uit en ook internationale wedstrijden nog niet. Ik zal alleen geen grote eindtoernooien meer fluiten", aldus de leidsman, die uitspreekt 'heel graag naar het WK van 2018' te willen.



Kuipers fluit zaterdagavond de ontmoeting tussen PSV en Excelsior.