John komt donderdag op nieuwe bestemming aan voor keuring

De Spaanse Primera División lijkt weer een Nederlander rijker te zijn. Deportivo La Coruña nam onlangs afscheid van Ryan Babel, maar staat op het punt om Ola John te presenteren.



Via de officiële kanalen heeft Deportivo bevestigd dat de transfer in een afrondend stadium zit. De 24-jarige buitenspeler komt donderdagavond aan in Spanje, waar vrijdag de medische keuring zal plaatsvinden. Het is nog onduidelijk of het gaat om een tijdelijke of een permanente overgang.



John is afkomstig van de Portugese topclub Benfica, dat hem de afgelopen seizoenshelft aan Wolverhampton Wanderers verhuurde. Bij de Engelsen kwam hij ondanks de zestiende plek niet verder dan 27 speelminuten in het Championship, waar hij vorig seizoen al met Reading speelde.





Ola John pasa mañana reconocimiento médico con el Real Club Deportivo https://t.co/oPAnUzi4De #DÉPOR pic.twitter.com/cR8COHTFME — RC Deportivo (@RCDeportivo) 12 januari 2017