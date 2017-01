'Geen gezeik' bij actief NEC: "Dan doet hij PATS"

Met Lorenzo Burnet, Ali Messaoud en Jordan Larsson heeft NEC al drie nieuwe spelers ingelijfd en dat terwijl alleen Quincy Owusu-Abeyie is vertrokken. De Nijmeegse eredivisionist is dus lekker actief en dat bevalt trainer Peter Hyballa.



De nieuwe technisch manager Edwin de Kruijff kan Hyballa goed bekoren. "We praten iedere dag heel veel en dan doet hij PATS. En dan komt er wat. Er is geen gezeik. We besloten dat we Lorenzo Burnet wilden halen en dan gaat Edwin aan de slag en gaat het heel snel", zo citeert Omroep Gelderland.



Hyballa is onder de indruk van de bestuurlijke aanwinst. "We hebben niet veel geld, maar Edwin heeft een heel groot netwerk. We kijken of we iets doen en dat moeten de speler de zaakwaarnemer meewerken. En dan komt er een nieuwe speler."



Ondertussen dreigt nog wel een aderlating voor NEC. Aanvoerder Gregor Breinburg is op weg naar een buitenlands avontuur.