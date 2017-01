Milik herstelt wonderbaarlijk snel en hervat groepstraining

Arek Milik vertrok afgelopen zomer voor een bedrag van maar liefst 32 miljoen euro van Ajax naar Napoli. Hij was in de Serie A al vier keer trefzeker in zeven wedstrijden, maar daarna sloeg het noodlot toe. De spits liep in oktober tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken een ernstige kniekwetsuur op.



De eerste verwachting was dat de Pool er zes maanden uit zou liggen, maar hij herstelt veel sneller dan verwacht. Hij mag immers alweer met zijn teamgenoten van Napoli gaan trainen. De oud-Ajacied moest donderdag nog een aantal testen doorstaan om te kijken of hij fit genoeg was. Dat bleek het geval, dus kan hij de groepstraining gaan hervatten.