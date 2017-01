Nieuwe pijntjes leveren PSV-trainer Cocu extra kopzorgen op

PSV hervat de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Eindhovenaren kampten in de eerste seizoenshelft met opvallend veel blessures. De ploeg van Phillip Cocu kon de winterstop gebruiken om te herstellen, maar nu blijken er weer nieuwe pijntjes te zijn.



Het is namelijk nog niet helemaal zeker of Steven Bergwijn en de Oekraïense aanvaller Oleksandr Zinchenko zaterdagavond tegen de Rotterdammers kunnen meedoen. Bij de training van donderdagochtend moest Bergwijn vroegtijdig afhaken. Over de aard of ernst van de blessure is nog niets bekend. Zinchenko ontbrak helemaal bij de training.





Zinchenko (kuit) is bij PSV niet ernstig geblesseerd, maar mist mogelijk wel Excelsior-thuis. Bergwijn (knie) nog twijfelachtig. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 12, 2017