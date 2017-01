Bosz hoopt op kampioensstress in Rotterdam: 'Dat kan ik me voorstellen'

De Eredivisie wordt komend weekend hervat en dat betekent dat het Ajax van Peter Bosz de achtervolging op koploper Feyenoord weer inzet. Het verschil is vijf punten, maar Bosz geeft de moed nog niet op.



In gesprek met de NOS vertelt hij dat hij geen last heeft van kampioensstress. "Voor mij is dat onbekend, ik heb daar geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het vervelend vinden als er op ze gejaagd wordt. Dat ze achterom blijven kijken en daardoor niet meer doen wat ze moeten doen."



Bosz heeft vertrouwen in zijn ploeg. "Ik vind vooral dat de manier van spelen goed staat", aldus de trainer. "Als je het over een elftal hebt, heb je de neiging over elf spelers te praten. Maar we zullen het nooit met elf spelers redden."



"We hebben wel progressie geboekt, maar we zitten nog lang niet op honderd procent", vervolgt Bosz. "We zullen ook nooit op honderd procent uitkomen, want dat zou de perfecte wedstrijd zijn. En de perfecte wedstrijd, die bestaat niet."