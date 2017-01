Karten en The Bodyguard gaan aan neus Kuipers voorbij

Björn Kuipers is toch wel nog steeds de beste scheidsrechter die we in Nederland hebben. Zo iemand dient gekoesterd te worden, maar daar is de zogenaamde Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) het niet helemaal mee eens. Onlangs gingen alle arbiters gezellig karten, maar Kuipers was daar niet voor uitgenodigd.



De Telegraaf schrijft: "Nederlands beste scheidsrechter Björn Kuipers ontving woensdag tijdens het afsluitende diner van het trainingskamp in Zeist een schaal vanwege zijn 100e internationale wedstrijd. Opvallend, omdat de WK- en EK-scheidsrechter een dag eerder nog als een kleuter was behandeld. Net als alle andere scheidsrechters die uit onvrede hun lidmaatschap van de BSBV hadden opgezegd, mocht Kuipers niet mee karten of naar de musical The Bodyguard. Terwijl het trainingskamp van drie dagen in Zeist voor de scheidsrechters onder meer als teambuilding diende."



Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond: "De leden van de personeelsvereniging van Unilever gaan ook naar een personeelsuitje en de niet-leden niet. Dat is met de BSBV hetzelfde."