'Officieel bod van 70 miljoen euro op Verratti'

Middenvelder Marco Verratti van Paris Saint-Germain zou weleens voor de eerste megatransfer van de winter kunnen zorgen. Verschillende Italiaanse media weten namelijk dat de steenrijke Parijzenaars een officieel bod van maar liefst zeventig miljoen euro hebben binnengekregen op hun speler. Internazionale wil hem koste wat kost aan de selectie toevoegen.



De voormalige werkgever van coach Frank de Boer kent tegenwoordig natuurlijk Chinese eigenaars, de zogenaamde Suning Group, en hebben als gevolg daarvan bijzonder wat geld te besteden. De Nerazzurri hebben lak aan de regels met betrekking tot Financial Fair Play en hebben volgens het medium Sport Mediaset nu zeventig miljoen euro geboden voor Verratti.



De algemene verwachting in Italië is dat Juventus deze aanbieding binnen zeer korte tijd zal overtreffen. De Oude Dame wordt al tijden in verband gebracht met Verratti en zou deze mogelijkheid niet voorbij willen laten gaan. Paris Saint-Germain wil zijn middenvelder overigens niet verkopen, maar het is een publiek geheim dat Verratti en de trainer van de Ligue 1-club Unai Emery elkaar bepaald niet liggen.