'Dit elftal is goed genoeg om tot het einde mee te doen om de titel'

Wat betreft mogelijke transferversterkingen zal trainer Giovanni van Bronckhorst waarschijnlijk moeten roeien met de riemen die hij momenteel al tot zijn beschikking heeft, maar dat vindt de coach van Feyenoord helemaal niet erg. Hij is blij met zijn elftal en denkt dat de Rotterdammers tot het einde mee kunnen strijden om de titel.



In gesprek met De Telegraaf zegt Van Bronckhorst: "Ik hoefde niet aan te kloppen voor spelers. Iedere speler in mijn elftal straalt uit dat hij wil voortzetten wat we met elkaar in gang hebben gezet. Dit elftal is goed genoeg om tot het einde mee te kunnen doen om het kampioenschap."



Directeur Eric Gudde voegt daaraan toe ten overstaan van het Algemeen Dagblad: "We liggen op koers wat betreft onze doelstelling en dat is meedoen om de prijzen, zo zie ik het. Of dit elftal zonder Karim El Ahmadi kan? Ik denk dat onze trainer Giovanni van Bronckhorst daar wel een oplossing voor vindt." Alleen als er nog spelers vertrekken zal Feyenoord het ruime sop van de transfermarkt kiezen.