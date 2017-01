'Geheim Barça omtrent Messi lekt uit'

De Argentijnse wereldster Lionel Messi heeft nog een contract tot medio 2018 bij FC Barcelona en beide partijen zijn al even in gesprek over een nieuwe verbintenis voor de kleine dribbelaar. Het duurt maar en het duurt maar en de reden waarom is nu aan het licht gekomen: Barça kan niet voldoen aan het gewenste loon van Messi.



Directeur in het Camp Nou-stadion Oscar Grau spreekt in gesprek met de Spaanse media uit dat Barcelona te kampen heeft met restricties van de UEFA. Hij stelt dat de Catalanen gewoonweg niet zeventig procent van het beschikbare loonbudget uit kan geven aan één speler, want dan zou de club in de problemen komen. De vader van Messi, tevens zijn zaakwaarnemer, vraagt a) om een ontzettend hoog salaris voor zijn zoon en b) om een torenhoge bonus van naar verluidt vijftig miljoen euro.



Grau: "We hebben nog wel wat tijd. Messi staat sowieso nog anderhalf jaar onder contract en gedurende die tijd zullen we hem behandelen als een president. Natuurlijk, spelers als Messi, maar ook Iniesta en Piqué, verdienen een verbintenis voor het leven, maar het moet allemaal wel haalbaar zijn." Bij Barça zou men overigens niet blij zijn met de uitlatingen van Grau, omdat men nu verwacht dat er enige interesse op gang komt voor de Argentijn.