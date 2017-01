Cillessen laat zich uit over situatie bij Barça

Goalie Jasper Cillessen is natuurlijk reservekeeper in het Camp Nou bij FC Barcelona, maar de wedstrijden in de Copa del Rey zijn wel voor de Nederlander. Op woensdag nam Barça het op tegen Athletic Bilbao (3-1 voor de Catalanen, red.) en mocht Cillessen weer eens spelen. Nu laat hij zich uit over zijn situatie.



In gesprek met de officiële website van zijn werkgever stelt de Oranje-doelman: "Ik ben blij dat ik in ieder geval weer kan spelen en ook is het natuurlijk fijn dat we gewonnen hebben. Dat was wel belangrijk, om weer een keer een duel winnend af te sluiten. Als je bij Barcelona speelt weet je dat je in principe weinig kansen krijgt in de basis, maar dat is ook waar het om draait, dat hoort erbij als je de keeper in het Camp Nou bent."



Cillessen heeft de Duitse doelman Marc-André ter Stegen voor zich en dit zal de komende tijd in ieder geval niet veranderen. Alle grote wedstrijden in de competitie en de Champions League zijn voor de Duitse sluitpost.