Hoewel de fans van het nationale elftal van Marokko het liever anders hadden gezien, maakt middenvelder Hakim Ziyech geen deel uit van de selectie voor de Afrika Cup. Coach Peter Bosz is daar natuurlijk wél blij mee, hoewel hij zich goed kan voorstellen dat er enige teleurstelling leeft bij de Nederlandse Marokkaan.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Bosz: "Maar als je puur naar Ajax kijkt, is het natuurlijk fijn dat Hakim gewoon bij ons blijft. Al heeft het verhaal natuurlijk twee kanten. Voor die jongen is zo'n toernooi een mooie belevenis. Een podium ook waar je als speler beter van kunt worden. Hij is een trotse jongen, dus diep van binnen zal hij teleurgesteld zijn. Maar dat proef ik zelf niet bij hem. Volgens mij heeft hij het wel een plek gegeven."



Oud-trainer van FC Twente Alfred Schreuder vindt dat Ziyech vooral iets gedaan heeft aan de standaardsituaties in de ArenA, die tig keer gevaarlijker zijn geworden. "Standaardsituaties kun je trainen totdat je een ons weegt, maar je moet iemand hebben die de bal precies op de goede plek krijgt. Dat klinkt natuurlijk allemaal simpel. Maar kijk eens naar Davinson Sánchez, die uit vrije trappen en corners scoort. Die jongen weet gewoon: die bal gaat komen. Ik heb eigenlijk niet getwijfeld dat Hakim zich bij Ajax direct zou aanpassen. Dat deed hij bij ons het eerste jaar ook onmiddellijk. Al was deze stap natuurlijk groter."