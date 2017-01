VIDEO: Messi schiet Barcelona naar kwartfinale beker met doelpunt van de avond

Lionel Messi heeft nog maar eens zijn klasse tentoongespreid. De 29-jarige Argentijn legde de terugwedstrijd van de achtste finale van de Copa del Rey in een definitieve plooi met een heerlijke vrije trap. Bij Athletic Bilbao stonden ze erbij en keken ze ernaar.



Eerder op de avond had Luis Suarez voor een mijlpaal gezorgd door zijn 100e doelpunt voor Barcelona te scoren en ook Neymar had de netten al doen trillen. Als derde lid van MSN kon Messi natuurlijk niet achter blijven. Op vrije trap nam hij de doelman van Bilbao te grazen.



Zijn treffer was overigens broodnodig, want tot dan stevende FCB af op verlengingen. Bilbao had de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen en tot het doelpunt van Messi stond dezelfde score op het bord in Camp Nou.