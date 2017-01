VIDEO: Suárez maakt met een fantastische volley zijn honderdste doelpunt voor Barcelona

In de achtste finales van de Spaanse beker stond FC Barcelona er na de heenwedstrijd allesbehalve goed voor. In Bilbao verloor het met 2-1 en dus kon er in Camp Nou maar beter gewonnen worden. Na 35 minuten brak Luis Suarez op een heerlijke manier de ban voor FCB.



De Uruguayaan nam een voorzet van Neymar in één tijd op de slof en gaf de doelman van Athletic Bilbao geen schijn van kans. Daarmee zorgt hij voor een mijlpaal, want het is zijn 100e doelpunt voor de Catalanen en dat in amper 120 wedstrijden.



Zo doet hij beter dan Lionel Messi, die meer dan 180 wedstrijden nodig had om aan 100 doelpunten te komen.





هدف سواريز مع الاعادات pic.twitter.com/2w2BoLPKvh — FCB World (@FCBW_Media1) January 11, 2017