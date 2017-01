Southampton zet tegen Liverpool eerste kleine stap richting finale League Cup

Southampton heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van de League Cup met 1-0 gewonnen van Liverpool FC. Op woensdag 25 januari krijgen The Reds in een thuiswedstrijd de kans om de nederlaag om te zetten naar een overwinning en zich zo te plaatsen voor de finale.



Nathan Redmond maakte al in de twintigste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. De ploeg van Jürgen Klopp had meer balbezit en kreeg nog wel enige kansen, maar wist de stand niet meer gelijk te trekken.



Scoreverloop:



1-0 (20') Nathan Redmond