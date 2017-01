Van Bronckhorst: "De druk neemt steeds meer toe als je dichter bij de titel komt"

Feyenoord gaat de tweede seizoenshelft in als koploper van de Eredivisie. De Rotterdammers verdedigen een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft in zijn voetballoopbaan al om een hoop titels gestreden en beseft dus welke druk er op zijn ploeg ligt.



"De druk neemt steeds meer toe als je dichter bij de titel komt", vertelt de 41-jarige oefenmeester woensdagavond op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord aan RTV Rijnmond.



''Vorig jaar gingen we al minder goed de winterstop in met een gelijkspel bij Groningen en de nederlaag tegen NEC. Nu zijn we zeer positief de winter in gegaan en dat neem je zeker mee", aldus Van Bronckhorst.