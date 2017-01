Het einde van MSN nabij?: "We moeten ons gezond verstand gebruiken"

Ook al ging Cristiano Ronaldo dit jaar met de individuele prijzen aan de haal, toch is Messi nog steeds één van de meest begeerde voetballers. Zijn huidige contract bij FC Barcelona loopt af in 2018 en Barça is er niet gerust op.



Het budget van Barcelona dreigt namelijk roet in het eten te gooien van de onderhandelingen, meldt BBC. "We willen dat Lionel blijft en we zullen zeker een manier vinden, maar we moeten ook ons gezond verstand gebruiken", vertelt algemeen directeur Oscar Grau.



Momenteel mag een Spaanse club maximaal 70% van zijn inkomsten aan lonen spenderen. Messi verdient nu ongeveer 20 miljoen euro, maar door het nieuwe contract van Luis Suarez - ter waarde van 24 miljoen euro - zal hij een loonsverhoging willen. "We moeten streng zijn wat het budget betreft, we gaan geen gekke dingen doen", aldus Grau. De Catalanen zullen dus moeten kiezen...