FC Twente dolgelukkig met achterban en regio: "In moeilijke tijden..."

Het was een ontzettend roerig jaar voor FC Twente, maar wel met een goed einde. De Tukkers presteren immers verrassend goed dit seizoen in de Eredivisie.



"2016 was natuurlijk een ongelooflijk roerig jaar voor onze club", vertelt directeur Jan van Halst tijdens de nieuwjaarsreceptie. "Vorig jaar om deze tijd – dat was ook tijdens de nieuwjaarsreceptie – zette ik zelf voor het eerst sinds jaren weer voet in het stadion."



"Voor mij persoonlijk voelde dat als het juiste moment om de deur naar FC Twente weer op een kier te zetten", vervolgt Van Halst. "Een deur die ik in 2011 stevig had dichtgedaan. Tijdens die nieuwjaarsreceptie zag ik een club die net een zeer turbulent en teleurstellend jubileumjaar achter de rug had."



"Niet veel later volgde het rapport Knüppe en werd de situatie nog zorgelijker. De club werd bestuurlijk ‘onthoofd’. Het was echt een onwerkelijke situatie. Met name tussen 1 maart en 1 mei was de druk hier eigenlijk onmenselijk. Want 1 mei was voor FC Twente een keiharde deadline. Er moest zoveel gebeuren, maar het lukte uiteindelijk."







"Op 19 mei volgde de uitspraak: verplichte degradatie", herinnert Van Halst zich verder nog. "Verbijstering en ongeloof alom. En waar niemand meer op rekende, gebeurde op 17 juni alsnog. De KNVB-beroepscommissie stelde ons in het gelijk: FC Twente bleef in de Eredivisie. We konden verder, maar we moesten de opgelopen achterstand zo snel mogelijk inhalen."



"Iedereen ging direct aan de slag. Met minimale middelen, maar met maximale inzet. Deze maximale inzet was er het afgelopen jaar zeker ook bij de eerste selectie. Vergeet niet dat we vorig jaar rond deze tijd op een 17e plek stonden. Ook op dat vlak stond in 2016 de ‘overleef’-modus aan", besluit de oud-voetballer zijn speech.