OFFICIEEL: Vlag kan uit, champagne ontkurkt bij Willem II na bereiken akkoord

Wekenlang werd hij gelinkt aan Willem II, maar na een ware transfersoap ketste een transfer af. En nu heeft verdediger Jordens Peters besloten om zijn contract zelfs te verlengen bij de Tilburgers.



Dat maakt directeur Joris Mathijsen bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie. "Ik ben heel trots op deze contactverlenging. Het spreekt veel waardering uit van de club. Van de zomer heeft de club aangegeven graag met mij aan tafel te gaan om mij langer hier te houden. Ik heb daar toen ook positief op gereageerd en ben de gesprekken met open vizier ingegaan."



De captain tekende tot medio 2020 bij. "Dit seizoen heerst er veel rust bij Willem II. Er is veel vernieuwing gekomen, in de vorm van Joris Mathijsen en de nieuwe staf en die willen graag vooruit met de club. In hen zie ik mensen die een nieuwe mentaliteit in huis hebben gehaald en die niet snel genoegen nemen met wat we al hebben, maar juist meer willen. Daar sluit ik me volledig bij aan en dat geeft me ook de hoop dat er mogelijkheden zijn bij Willem II."



Directeur Mathijsen tot slot: "Op de laatste dag van het trainingskamp in Spanje hebben we overeenstemming bereikt over het nieuwe contract. Jordens is belangrijk voor de club, als aanvoerder in het veld maar ook als boegbeeld van de club Willem II."





Mooie verlenging van onze aanvoerder Jordens Peters. Tot 2020 voor de Tricolores. #tricoloresforever. pic.twitter.com/zUfZUyvQFk — Pim Delmee (@pimdelmee) 11 januari 2017