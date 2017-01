'Dit wordt de nieuwe, verrassende werkgever van Ola John'

Dit seizoen wordt hij door SL Benfica nog verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar mogelijk speelt de flankspeler na de winter al voor een andere club.



Hij zou namelijk op weg zijn naar Deportivo La Coruna. De 24-jarige John kwam dit voetbaljaar nog maar tot twee invalbeurten bij de Wolves, maar de Galiciërs zien wel heil in hem. Ryan Babel moet immers opgevolgd worden; diens contract verliep vorige maand.



Bovendien zijn collega-aanvallers Carles Gil en Bruno Gama langdurig geblesseerd, dus ruimte genoeg voor John. Dat schrijft La Voz de Galicia. In 2012 verliet John FC Twente nog voor negen miljoen euro, maar periodes bij Hamburger SV, Reading en dus Wolves liepen op niets uit.





Deportivo La Coruna are close to signing Benfica winger Ola John, who is currently on loan at Wolves. pic.twitter.com/ZiKqt3M2we