Gaat Ajacied na de winter wél vlammen? "Hij zit nu goed in zijn vel"

Hij wordt dit seizoen door Ajax gehuurd van Chelsea, maar een al te groot succes was de eerste seizoenshelft nog niet voor aanvaller Bertrand Traoré.



Inmiddels is hij met Burkina-Faso op pad voor de Afrika Cup, en daar imponeerde hij alvast wél. In de oefenwedstrijd tegen Mali scoorde Traoré bijvoorbeeld al een doelpunt. De linkspoot schoot raak middels een knap en subtiel stiftje, op aangeven van zijn broer.



"Hij zit goed in zijn vel", vertelt verslaggever Marcel van der Kraan van De Telegraaf over de voormalig Vitesse-ster. "Dat liet hij ook weten aan zijn broer en zijn team. Hij kijkt er naar uit om te schitteren op de Afrika Cup", aldus de journalist over Traoré.