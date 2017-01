Verschrikkelijk goed nieuws voor Feyenoord omtrent trainingsaccommodatie

Feyenoord heeft goed nieuws ontvangen. De club heeft er even op moeten wachten, maar er is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Rotterdam en er gaat een nieuw trainingscomplex komen voor de club.



Feyenoord wil een nieuwe trainingsaccommodatie laten bouwen op het voormalige terrein van VV Hillesluis. Lange tijd was het echter twijfelachtig of dat ook daadwerkelijk kon gebeuren. Nu is bekend geworden dat Feyenoord aan de slag mag en dat het complex in de zomer van 2018 klaar moet zijn.



Eric Gudde is dolgelukkig, liet hij weten op de clubsite. "De ondertekening van deze overeenkomst is een cruciaal punt in de verdere ontwikkeling van het topsportklimaat", aldus de woorden van de algemeen directeur.