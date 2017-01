Excelsior rekent toch op komst van PSV'er

Excelsior heeft de hoop op de komst van Jody de Wijs nog altijd niet opgegeven. De club uit Kralingen is al enige tijd geïnteresseerd in een huurkomst van de talentvolle speler van PSV, maar de Eindhovenaren werkten tot op heden nog niet echt mee.



Volgens De Telegraaf rekent Excelsior echter alsnog op de komst van De Wijs. Sterker nog, er is zelfs al een datum aan vastgeplakt. Mitchell van der Gaag denkt dat De Wijs op maandag gepresenteerd kan worden bij de club.



Mogelijk dat PSV Excelsior expres even laat wachten. Komend weekend treffen de twee Eredivisie-clubs elkaar tenslotte. Cocu liet eerder weten eerst even af te willen wachten hoe zijn selectie er verder uit gaat zien.