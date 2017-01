'FC Porto gaat PSV verblijden met aantrekken Bakkali'

Zakaria Bakkali maakt deze winter een transfer naar Portugal. Althans dat meldt de Portugese sportkrant O Jogo. De oud-speler van PSV zou namelijk de overstap gaan maken naar FC Porto.



De 20-jarige voetballer beschikt bij Valencia nog over een contract tot de zomer van 2020. De Portugezen lijken dus een fors bedrag op tafel te moeten gaan leggen, maar over de hoogte van de transfersom is op dit moment nog niets bekend. Een eventuele transfer zou goed nieuws zijn voor PSV. De Eindhovenaren hebben namelijk recht op een opleidingsvergoeding voor de Belgische voetballer.



De linksbuiten maakte in de zomer van 2015 transfervrij de overstap van PSV naar Valencia. Sindsdien kwam hij 31 keer in actie en wist hij vier keer doel te treffen. Daarnaast wist hij vier keer een assist af te leveren.