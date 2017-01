FC Twente-verdediger onthult: "Mijn grootste droom is om voor dit team uit te komen"

FC Twente heeft vanwege de financiële problemen flink wat jeugdspelers de kans moeten geven. Verdediger Hidde ter Avest is één van de jongens die om deze reden tegenwoordig een vaste waarde is in de ploeg van René Hake. Ter Avest noemt zichzelf zelfs een 'typische Tukker'.



"In welk opzicht? Nuchter", vertelt de 19-jarige voetballer aan Voetbal International. "Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hoewel je, denk ik, niet echt kunt horen dat ik uit Twente kom."



"Ik geloof dat ik bij sommige vrienden of met familie nog altijd met een behoorlijk accent praat. Als je bij ons op bezoek komt, denk ik dat je er vrij weinig van verstaat", aldus Ter Avest, die duidelijk is over zijn voetbaldromen. "Ik heb in de jeugd ook altijd voor het Nederlands elftal gespeeld en nog steeds. Dus mijn grootste droom is natuurlijk wel ook voor Oranje uit te komen. Dat zou mooi zijn."