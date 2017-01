Sollicitatie bij Ajax: "Daar zou niemand nee tegen zeggen"

Peter Bosz is momenteel de trainer van Ajax en hij heeft het sinds zijn komst bij de Amsterdammers uitstekend gedaan. Toch zijn er altijd mensen die graag op de stoel van Bosz plaats zouden willen nemen. Sunday Oliseh, die vroeger als voetballer bij de club uit Amsterdam actief was, is er daar één van.



Voetbal International vroeg aan Oliseh of het hoofdtrainerschap van Ajax een doel voor hem is. "Wie zou nou géén trainer van Ajax willen zijn?", vroeg hij zich hardop af. "Daar zou niemand nee tegen zeggen. Maar over dat soort ambities hoeven we het nu niet te hebben."



De 42-jarige Oliseh is sinds kort de trainer van Fortuna Sittard. Hij wil zich daar nu eerst volledig op richten voordat hij verder naar de toekomst gaat kijken.