'City, United, PSG en Bayern volgen de situatie van Rode Duivel met argusogen'

Dé Rode Duivel van deze transferperiode is zonder twijfel Axel Witsel. De middenvelder verruilde Zenit voor een monstercontract bij Tianjin en gaat sindsdien over alle tongen. Maar mogelijk zorgt een ploeggenoot bij de Belgische nationale ploeg straks voor een nog grotere transfer.



Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain en Bayern München, allemaal volgen ze met argusogen wat er gebeurt met Yannick Carrasco. Dat schrijft AS. De flankspeler was uitstekend aan het seizoen begonnen en trok zo de aandacht van alle topclubs. Hij verlengde ook zijn contract, waardoor hij nu een afkoopclausule van 100 miljoen euro heeft.



Maar de voorbije weken kwamen er barsten in de relatie met Atletico. Carrasco miste de laatste wedstrijden door een blessure en werd vlak voor Nieuwjaar publiekelijk op de korrel genomen door Diego Simeone, die aangaf dat Carrasco niet op rechts wilde spelen. En daar willen de vier bovengenoemde topclubs met het oog op volgend seizoen graag van profiteren.