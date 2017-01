'Narsingh verkast binnen 48 uur voor ruim 4,6 miljoen euro naar Swansea'

Luciano Narsingh lijkt te zijn begonnen aan zijn laatste uren als speler van PSV. De aanvaller zou volgens het Engelse Daily Mail namelijk binnen 48 uur een contract gaan tekenen bij de club uit Wales.



De Eindhovenaren zouden zo'n 4,6 miljoen euro ontvangen voor de Oranje-international, die bij de regerend landskampioen nog beschikte over een contract tot aankomende zomer. Als de transfersom klopt, dan lijkt dat een uitstekende deal voor PSV. Narsingh werd in de zomer van 2012 namelijk voor ongeveer 4,1 miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen.



De rappe vleugelspeler kwam in totaal 159 keer in actie voor PSV. In deze wedstrijden wist de geboren Amsterdammer 26 keer doel te treffen en gaf hij 31 keer een assist.