'Feyenoord geïnteresseerd in felbegeerde Poolse verdediger'

Feyenoord zou interesse hebben in de Poolse verderdiger Jaroslaw Jach. Dat meldt Feyenoord Polska via Twitter. De 22-jarige verdediger beschikt momenteel nog over een contract tot de zomer van 2019 bij Zaglebie Lubin.



De Rotterdammers zouden niet de enige zijn die wel oren hebben naar de komst van Jach. Ook Montpellier, Rennes, Lille, Borussia Mönchengladbach en Real Betis Sevilla zouden de voormalig jeugdinternational graag aan de selectie toevoegen.



De Poolse voetballer zou zo'n twee miljoen euro kosten en een jaarsalaris van 500.000 euro verlangen. Jach kwam dit seizoen tot nu toe 21 keer in actie voor Zaglebie Lubin en wist één keer doel te treffen.





Wyróżniający się zawodnik Zagłębia Lubin, Jarosław Jach podobno znalazł się na celowniku Feyenoordu. #Zaglebie #Jach #Feyenoord — Feyenoord Polska (@Feyenoord24) January 10, 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.