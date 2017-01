PSV-middenvelder Bart Ramselaar heeft zich de afgelopen maanden stormachtig ontwikkeld. De jongeling kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht en dwong razendsnel een basisplaats in Eindhoven af. Ook kwam hij al in actie voor Oranje.



"Bij Oranje onder 19 waren bijvoorbeeld Bazoer en Riedewald van Ajax ploeggenoten. Die stonden eerder in het grote Nederlands elftal, ze ontwikkelden zich heel snel, maar ze zijn de laatste tijd niet geselecteerd. Wat dat zegt? Dat het dus niet vanzelfsprekend is om jong in Oranje te staan én er daarna ook bij te blijven. Soms vergeet ik zelf wel eens dat ik nog zo jong ben", vertelt Ramselaar aan het Algemeen Dagblad.



Ramselaar kijkt op tegen Wesley Sneijder en Arjen Robben. "In die week van België en Luxemburg heb ik veel met hen gepraat. Het viel me op hoe zij daar voor open staan. En als je met Robben traint, komt de wereldtop binnen. Zelfs een warming-up gaat bij hem met een drive, een beleving, niet normaal! Daar prikkelt hij iedereen mee in de selectie."