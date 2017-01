Voormalig Rode Duivel Swat Van der Elst overleden

In het OLV-ziekenhuis in Aalst is afgelopen nacht voormalig Rode Duivel François 'Swat' Van der Elst (62) overleden. Hij werd op nieuwjaarsdag getroffen door een hartaanval en verbleef sindsdien in een kunstmatige coma.



Van der Elst speelde van 1972-1980 voor Anderlecht. Hij kende er grote successen. Met Anderlecht werd hij twee keer Belgisch kampioen en won hij vier keer de Beker van België. Daarnaast won hij ook twee keer de Europacup II met Anderlecht en was hij verliezend finalist met de Belgen op het Europees kampioenschap van 1980.



Anderlecht zag de afgelopen maanden heel wat iconen jammer genoeg van zich heen gaan. Eind 2016 moest de Belgische voetbalwereld ook al afscheid nemen van Jean Trappeniers en Martin Lippens.