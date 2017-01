Tip voor Van Bronckhorst: 'Zo'n wissel ligt altijd wat gevoeliger'

Koploper Feyenoord hervat de competitie zondagmiddag met een uitwedstrijd tegen Roda JC. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst heeft vijf punten meer dan Ajax, maar is er natuurlijk nog niet. De oefenmeester moet gaan kiezen tussen Brad Jones en Kenneth Vermeer. John de Wolf zou het wel weten.



De voormalig verdediger van Feyenoord zou Jones hoe dan ook laten staan. "Als je een betere speler op de bank hebt zitten, dan moet die gewoon spelen. Bij een keeper ligt zo'n dergelijke wissel altijd wat gevoeliger. Vermeer moet niet gaan hopen op een fout van Jones, maar op zichzelf focussen en kijken naar het volledige plaatje: kampioen worden", vertelt De Wolf in gesprek met Metro.



John Metgod is het niet met hem eens. "Als verdediger raak je niet zo snel van je stuk als je een andere doelbewaker achter je hebt staan. Zeker niet als het kwaliteitsverschil tussen Vermeer en Jones zo klein is."