PSV na korte invalbeurt weer een international rijker

PSV, of eigenlijk Jong PSV, heeft er weer een international bij gekregen. De pas negentienjarige Albert Gudmundsson maakte tijdens een vriendschappelijke interland tegen China (0-2 winst voor IJsland) vlak voor tijd zijn entree in het nationale elftal van IJsland.



De middenvelder is daarmee eerder international dan dat hij écht PSV'er is. Gudmundsson wacht immers nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren en het ziet er niet naar uit dat dat er snel van komt. Gudmundsson speelde dit seizoen in de Jupiler League zeventien wedstrijden voor Jong PSV en kwam daarin vier keer tot scoren.



IJsland won het duel in het Chinese Nanning met 0-2 dankzij treffers van Kjartan Finnbogason en Aron Sigurdarson. Gudmundsson kwam in de negentigste minuut binnen de lijnen voor Elia Ómarsson.