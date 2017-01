Seizoen PSV kan maar op één manier slagen: "Kampioen worden"

Bart Ramselaar heeft het idee dat het seizoen van PSV op nog maar één manier gered kan worden. In dat geval moet de club uit Eindhoven er met de landstitel vandoor gaan. Dat vertelde de middenvelder aan het Algemeen Dagblad.



"Kampioen worden. Die druk moét erop blijven. We moeten gaan vlammen, een reeks overwinningen neerzetten en dan maar kijken wat Ajax en Feyenoord doen.", vertelde Ramselaar. De in de zomer van FC Utrecht overgekomen speler zou het daarbij niet erg vinden als trainer Phillip Cocu overschakelt naar een 4-4-2-systeem.



"Iedereen wil natuurlijk spelen, ik ook. 4-4-2 ken ik al van Utrecht, dus als de trainer die kant op zou willen, is het voor mij niet helemaal nieuw", aldus de woorden van Ramselaar.