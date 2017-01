Goed nieuws voor PSV: Aanvaller hervat volgende week training

PSV heeft goed nieuws ontvangen vanuit de ziekenboeg. Lange tijd was het afwachten wanneer Jürgen Locadia weer op het trainingsveld zou verschijnen en inmiddels is daar meer over duidelijk geworden, zo lezen we bij het Eindhovens Dagblad.



Het is de bedoeling dat de aanvaller van PSV volgende week weer op het trainingsveld verschijnt. Op dat moment traint hij nog niet met de groep mee, maar kan hij in ieder geval wel weer individuele trainingen afwerken op het trainingsveld.



Het is nog wel een beetje onduidelijk wanneer Locadia weer volledig is hersteld. Cocu verwacht het nog een aantal weken te moeten doen zonder de aanvaller en heeft ook het idee dat Locadia even de tijd nodig heeft om weer op zijn niveau te komen.