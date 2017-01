Cocu stelt geduld PSV-talent op de proef

Phillip Cocu heeft nog geen keuze gemaakt als het gaat om een tijdelijke overgang van Jordy de Wijs. De talentvolle PSV'er hoopt na de winterstop aan speelminuten te komen, alleen is het de vraag of hij daar bij de hoofdmacht van PSV wel op kan rekenen.



En dus zou De Wijs graag verhuurd willen worden, zodat hij kan laten zien waartoe hij in staat is. Tot op heden wil Cocu daar echter nog niet aan meewerken. Hij wil eerst kijken welke spelers er in de winterse transferperiode nog vertrekken bij de club.



Het geïnteresseerde Excelsior moet dan ook wachten, laat Cocu weten aan het Eindhovens Dagblad. "Ik vind wel dat Jordy eraan toe is om meer minuten in de eredivisie te spelen en sta dus niet per se negatief tegenover een verhuurperiode. Het belang van PSV eist uiteraard ook dat we goed naar de samenstelling van onze selectie kijken."