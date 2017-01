Opmerkelijk: Deze speler speelt nooit, maar stemt toch op Zidane

Als er één speler is die redenen genoeg zou hebben waarom hij niet tevreden is over trainer Zinedine Zidane, dan zou het toch wel James Rodríguez moeten zijn. De aanvaller werd na het wereldkampioenschap van 2014 met een hoop poeha naar Real Madrid gehaald, maar heeft nooit zijn volledige potentie waar kunnen maken. Inmiddels zit hij dan ook vaker op de bank dan dat hij speelt.



Desondanks heeft James Rodríguez ervoor gekozen om op zijn oefenmeester te stemmen in de verkiezing van beste trainer van de wereld, zo meldt The Sun. Jammer genoeg voor Zidane ging hij er echter niet met de prijs vandoor. Het was Claudio Ranieri van Leicester City die de prijs in ontvangst mocht nemen.



Of de keuze voor Zidane als beste trainer van de wereld hem ook zal helpen bij Real Madrid, is afwachten. Alles wijst erop dat de Colombiaan binnenkort zijn biezen pakt en bij een andere club aan de slag gaat.