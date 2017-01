PSV'er baalt flink: "Je kunt er zelf geen directe invloed op hebben"

Jorrit Hendrix heeft zich in gesprek met De Telegraaf uitgelaten over de eerste seizoenshelft die hij heeft meegemaakt bij PSV. Voor de middenvelder verliep die allesbehalve vlekkeloos. Een blessure zorgde ervoor dat Hendrix een groot aantal duels miste.



"Ik begon heel goed aan het seizoen. In die periode heb ik ook mijn debuut bij het Nederlands elftal afgedwongen. Door die knieblessure kwam daar abrupt een eind aan. Ik zat er lekker in, dus die blessure kwam op een heel vervelend moment", zo legde Hendrix uit.



"Het is extra zuur om geblesseerd te zijn, als het niet goed gaat met de ploeg. Je ziet het team ploeteren en je kunt er zelf geen directe invloed op hebben", aldus de woorden van de middenvelder. Na de winterstop hoopt de jongeling weer aan spelen toe te komen bij PSV.