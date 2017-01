Odegaard loopt tegen eerste probleem aan in Heerenveen: "Ben er te langzaam mee"

Tot ieders verbazing koos Real Madrid-talent Martin Odegaard voor een tijdelijke dienstverband bij sc Heerenveen. Het Noorse wonderkind speelt het komende anderhalve jaar bij de Friezen, maar al snel liep hij tegen een praktisch probleem aan.



In gesprek met Voetball International komt namelijk een opmerkelijk gegeven naar boven: de 18-jarige heeft geen rijbewijs. "Die heb ik inderdaad nog niet", erkent Odegaard met een glimlach. "Ik ben er op dit moment nog te langzaam mee."



Als oplossing kan hij met het Openbaar Vervoer of met de fiets, maar waarschijnlijk zal sc Heerenveen een chauffeur voor hem regelen. Daarnaast bevestigt de middenvelder dat zijn vader tijdelijk bij hem komt wonen in Friesland, die hem ook naar de trainingen en wedstrijden kan brengen.