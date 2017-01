Lozano onthult of Ajax-transfer eraan zit te komen

De Telegraaf wist op dinsdag te melden dat een transfer van Hirving Lozano naar Ajax geen optie zou zijn, maar daar is de Mexicaanse voetballer zelf het niet bepaald mee eens. In een interview met het medium Tiempo Real vertelt de vleugelspits dat er daadwerkelijk onderhandelingen gaande zijn.



Nu weten we niet helemaal meer wat we precies moeten geloven, maar Lozano zelf heeft het over 'het begin van een nieuw avontuur in Europa'. "Alles wat ik heb geleerd tijdens elk toernooi dat ik heb gespeeld heeft me voorbereid op dit moment. Ja, ik denk dat ik ook kan slagen in Europa. Ik ben erg enthousiast, maar we moeten nog wel praten om uit te vinden wat precies de beste optie is voor mij."



Daarna benadrukt de 'man van twaalf miljoen euro' dat hij erg positief is over de kans dat hij binnenkort naar Ajax transfereert. "De aankomende dagen zal er veel duidelijk worden. De onderhandelingen zullen voortgezet worden." De technisch manager van het Mexicaanse CF Pachuca haalde eerder al de goede relatie met Ajax aan, maar benadrukte wel dat er nog geen formeel bod op tafel ligt, waarna De Telegraaf de interesse dus tegensprak. Daarnaast zijn er Mexicaanse outlets die melden dat de club van Lozano zijn sterspeler niet graag wil laten gaan. Men zou meer voelen voor een zomertransfer.





El interés del Ajax de Holanda por Hirving Lozano es real, y en próximos días podrían darse noticias; el cierre de registros, el 31 de enero pic.twitter.com/XR6tdLkIp9 — Alberto Pérez Landa (@betoperezlanda) January 10, 2017