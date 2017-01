'Premier League-club hoopt op wonder en klopt aan bij Chelsea'

Al meer dan twintig jaar staat John Terry onder contract en vele Chelsea-fans verwachten dat hij zijn carrière ook in Londen gaat afsluiten. Mogelijk krijgt hij alsnog de kans om de komende maanden eens bij een andere club te spelen. AFC Bournemouth, de verrassende nummer negen van de Premier League, hoopt de Engelsman namelijk tot het einde van het seizoen te huren.



De ploeg van Eddie Howe speelt hiermee in op het vertrek van Nederlander Nathan Aké. De verdediger werd tot het einde van het seizoen gehuurd van Chelsea, maar trainer Antonio Conte besloot Aké vroegtijdig terug te halen.



Terry, 76-voudig international, speelde al meer dan 450 wedstrijden voor de Blues, maar dit seizoen komt hij weinig aan spelen toe. Afgelopen weekend kreeg hij tot overmaat van ramp een rode kaart in het bekerduel tegen Peterborough United.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.