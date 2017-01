'Volgende club meldt zich voor Depay, maar schrikt van flink prijskaartje'

De kans is zeer klein dat Memphis Depay na de winterse transferperiode nog bij Manchester United speelt, maar de vraag is bij welke club hij deze maand terechtkomt. Everton wordt genoemd als de meest voornamelijke koper. Inmiddels heeft een volgende club zich echter gemeld voor de Nederlander.



Volgens RMC Sport gaat het om het Olympique Lyon. De Franse club zou al geïnformeerd hebben bij de Red Devils over de koopprijs van de international. Manchester United gaf Depay volgens het Franse medium een prijskaartje van 17 miljoen euro.



Lyon staat momenteel op de vierde plaats in de Ligue 1, maar de achterstand op de bovenste drie ploegen is zeer groot. De club zoekt een snelle vleugelspeler om aanvaller Alexandre Lacazette bij te staan in de aanval.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.