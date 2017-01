'Kogel is door de kerk: Everton betaalt Manchester United 25 miljoen euro'

Al voor het begin van de winterse transferperiode sprak Everton-trainer Ronald Koeman de wens uit om Memphis Depay en Morgan Schneiderlin van Manchester United over te nemen. In eerste instantie leek dit gegeven onhaalbaar, maar inmiddels heeft de Nederlander bijna zijn eerste grote winterse aanwinst binnen.



De Toffees zouden volgens The Telegraph rond zijn met de club uit Manchester over de transfer van Schneiderlin. De komst van de Fransman zal Everton ongeveer 25 miljoen euro kosten.



De middenvelder besloot na zeven jaar bij Southampton te vertrekken naar Manchester United, maar daar wist hij geen basisplaats te veroveren. Vorig seizoen kwam hij nog wel tot 29 competitiewedstrijden, maar dit seizoen blijft het bij een aantal gespeelde duels. Koeman hoopt deze maand ook nog Memphis Depay te verwelkomen in Liverpool.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.